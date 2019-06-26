Мосгоризбирком зарегистрировал первых трех кандидатов в депутаты Мосгордумы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Свыше 300 человек выдвинули свои кандидатуры на должность депутатов Московской городской думы за неделю до окончания приема документов окружными избирательными комиссиями, Мосгоризбирком зарегистрировал первых трех кандидатов, собравших достаточное количество подписей. Это следует из данных городской избирательной комиссии.

"На 26 июня 303 кандидата выдвинуты по одномандатным и многомандатным избирательным округами из них более 175 - самовыдвиженцы. Регистрацию прошли три кандидата в депутаты от московского городского отделения политической партии Коммунистическая партия РФ: Дмитрий Сараев (22-й округ), Евгений Ступин (20-й округ), Павел Тарасов (24-й округ)", - сообщается на сайте.

Как уточняется на портале, пятеро самовыдвиженцев из 303 выдвинутых кандидатов утратили свой статус: Елена Пирожникова (38-й округ), Владимир Родионов (8-й округ), Юлия Серебрянская (18-й округ), Сергей Троицкий (12-й округ), Анна Федермессер (42-й округ).

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершится 5 июля. Кандидаты могут подать документы на регистрацию, включая подписные листы, не позднее 18:00 6 июля. Каждому кандидату необходимо собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку.

На предстоящих выборах в столичный парламент в трех округах города - в Зеленограде, Бибирево и Чертаново будет проведен эксперимент по электронному голосованию. Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.