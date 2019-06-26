Лавров: в США стали понимать, что Россия не откажется от независимой политики

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Вашингтон начинает осознавать бессмысленность попыток заставить Москву отказаться от независимого курса в международной политике. Об этом на пресс-конференции в среду заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос ТАСС.

"Решить всех проблем такой разговор ни в каком формате не может. Это понятно. Но мне кажется, что в США растет понимание бессмысленности контрпродуктивности требований от России изменить нашу независимую политику, подчиниться тем подходам, которые Соединенные Штаты в одностороннем порядке продвигают на международной арене в нарушение международного права", - сказал он, комментируя итоги встречи секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Иерусалиме 24-25 июня.

Американский дипломат выразил надежду, что прошедшие контакты заложат основы для успеха встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20, который пройдет в Осаке 28-29 июня.

В свою очередь глава МИД РФ заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сами определят темы планируемой на полях саммита "Большой двадцатки" встречи, пока что согласованной повестки нет.

"Какой-либо согласованной повестки дня не существует. Мы слышали те темы, которые упоминают представители Белого дома и Госдепартамента в своих высказываниях на тему предстоящего контакта. Это очевидные для всех темы, а президенты сами определят, что для них является приоритетом, и обсудят это напрямую", - сказал он.