Зампред ЦИК уверен, что серьезных нарушений на муниципальных выборах в Петербурге не будет

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев выразил уверенность в том, что серьезных нарушений в ходе избирательной кампании по выборам депутатов муниципальных органов власти в Санкт-Петербурге в этом году не будет. Об этом он сообщил журналистам после заседания ЦИК в среду.

"Мы увидели, что есть нарушения по срокам объявления [выборов] в нескольких комиссиях и есть нарушения иного характера. Когда мы это поняли, был высажен десант - почти 15 человек от ЦИК, которые провели мониторинг. И у меня есть уверенность в том, что в избирательном процессе на выборах депутатов муниципальных органов власти в Петербурге серьезных нарушений в этом году не будет", - сказал Булаев.

По его словам, все проблемы с муниципальными комиссиями в Петербурге решаются в самом начале избирательной кампании. "Цель вот этого периода - принять документы у всех кандидатов, желающих участвовать в избирательной кампании. Абсолютно точно это мы сумеем обеспечить вне зависимости от того, были какие-то нарушения по срокам или не были. Если они были, то это будет рассмотрено и люди будут наказаны", - уточнил зампредседателя ЦИК.

Во вторник сообщалось, что представители ЦИК во главе с членом комиссии Евгением Шевченко посетили с рабочим визитом Санкт-Петербург и проверили деятельность местных муниципальных избирательных комиссий из-за жалоб на нарушения в их работе. Основная претензия к некоторым муниципальным избиркомам - несвоевременное информирование участников избирательного процесса о назначении выборов депутатов местных органов власти. Одним из поводов для проверки стал прецедент в муниципальном образовании Сосновское, где, по данным горизбиркома, решение о назначении выборов было принято 10 июня и тогда же опубликовано в СМИ, но в избирательную комиссию данная информация поступила только 15 июня.

Муниципальные выборы в Санкт-Петербурге пройдут 8 сентября - в единый день голосования, как и выборы губернатора. Этап выдвижения кандидатов на должность главы города завершится 30 июня. Все кандидаты в губернаторы должны преодолеть "муниципальный фильтр" - собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований.