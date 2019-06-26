Кандидат ЛДПР не смог собрать нужное число подписей для участия в выборах главы Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Руководитель фракции ЛДПР в парламенте Петербурга Олег Капитанов в среду сдал в горизбирком 147 подписей муниципальных депутатов для участия в выборах губернатора. Об этом ТАСС сообщил замкоординатора Санкт-Петербургского регионального отделения ЛДПР по идеологической работе Евгений Ененков.

"Подписи сданы в избирком Санкт-Петербурга. Их 147", - сказал собеседник агентства.

Таким образом, подписей для муниципального фильтра ему не хватило, так как, по закону, для регистрации кандидатов нужно 155 подписей муниципальных депутатов.

Накануне врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил пост главы комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Капитанову, который принял это предложение. При этом в среду Капитанов сложил свои полномочия в парламенте Петербурга, но несмотря на это он все еще является руководителем регионального отделения партии, пояснил Ененков.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избирательная кампания стартовала 31 мая, этап выдвижения завершится 30 июня. Все кандидаты в губернаторы должны преодолеть муниципальный фильтр - собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований.