Путин встретится с Трампом 28 июня в Осаке

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президенты России и США - Владимир Путин и Дональд Трамп - проведут отдельную встречу на полях саммита Группы двадцати в Осаке 28 июня во второй половине дня, беседа может продлиться около часа. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Встреча с Трампом - ориентировочно в два часа (14:00 по местному времени, 08:00 по московскому времени), в три часа - второе рабочее заседание саммита", - отметил помощник президента.

Он добавил, что переговоры состоятся на площадке, которая предназначена для встреч лидеров, однако подобрала ее американская сторона. "Встреча с Трампом пройдет в зоне переговоров для лидеров в одном из помещений, помещение нашла американская сторона", - сказал представитель Кремля.

По его словам, лидеры сами определят повестку дня встречи. "Вопросы логичные: и общее состояние двусторонних дел, стратегическая стабильность и многочисленные региональные конфликты - Сирия, Афганистан, Украина, Венесуэла, естественно, иранская проблема и так далее", - сказал Ушаков. "Будет обсуждена общая канва ситуации в Сирии и вопросы совместной работы на сирийском направлении", - добавил он в ответ на вопрос, будут ли обсуждаться какие-то конкретные шаги.

Ушаков напомнил, что Москва последовательно выступает за выстраивание отношений двух стран в деловом и конструктивном ключе, чтобы наладить совместную эффективную работу на принципах равноправия и взаимного уважения. Он напомнил и об озабоченности, которую вызывает решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и неопределенность будущего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Встреча с Мэй

Путин проведет встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Осаке 28 июня вечером. Как сообщил журналистам помощник президента РФ, эта беседа состоится около 17:00 по местному времени (11:00 мск). Тремя часами ранее Путин встретится с американским лидером Дональдом Трампом.

"Достигнута взаимная договоренность по соответствующим каналам о проведении этой встречи [с Мэй], - сказал Ушаков. - Встреча эта важна <...> Есть ощутимые вопросы, которые накопились в наших взаимоотношениях с Великобританией". "Если будут найдены какие-то возможности для налаживания сотрудничества, мы будем это только приветствовать", - добавил он.

По словам Ушакова, Путин и Мэй обсудят текущую ситуацию в двусторонних отношениях и наметят возможные шаги по нормализации политического диалога. По данным Кремля, в январе - апреле 2019 года объем товарооборота двух стран сократился на 14,7% и составил $4 млрд. При этом российский экспорт упал на 17%, импорт - на 8,2%.

Другие встречи

Президент России на полях саммита Группы двадцати проведет около десятка отдельных встреч с лидерами крупнейших стран мира.

По словам Ушакова, в частности, глава государства 28-29 июня примет участие во встрече с главами государств БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР), во встрече в формате РИК (Россия, Индия, Китай), а также проведет отдельные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, британским премьером Терезой Мэй, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Египте Абдель Фаттахом ас-Сиси, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, президентом ЮАР Сивилом Рамофозой. "Будут еще встречи на ногах с различными представителями, в том числе встречи в ходе торжественного приема, обеда, концерта, будет возможность отойти в сторону и с кем-то переговорить", - добавил представитель Кремля.

Ушаков пояснил, что встречи Путина с лидерами ЮАР, США, Великобритании, Франции и Южной Кореи, а также многосторонние переговоры в форматах БРИКС и РИК состоятся 28 июня. Контакты с лидерами Турции, ФРГ и Египта запланированы на 29 июня. Многие из этих встреч пройдут в промежутках между мероприятиями саммита Группы двадцати.

Говоря о встрече с Макроном, Ушаков отметил, что одной из ее тем станет урегулирование внутриукраинского конфликта. "Общепризнанная основа мирного процесса - минский комплекс мер, выработанный в 2015 году, - напомнил представитель Кремля. - Как представляется, обсуждение перспектив его дальнейшего выполнения пройдет с учетом действий нового руководства Украины". Также ожидается, что лидеры обсудят ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

Что касается встречи с Меркель, то на ней будут затронуты перспективы урегулирования внутриукраинского конфликта, ситуация вокруг Ирана и содействие мирному процессу в Сирии. Во время беседы с ас-Сиси российская сторона планирует обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также подготовку саммита Россия-Африка, который пройдет в Сочи 24 октября.

Ушаков добавил, что у Путина запланирован краткий обмен мнениями с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, будут обсуждаться отношения России и Евросоюза и другие вопросы.

Подписание документов между Россией и Японией

В рамках программы рабочего визита Владимира Путина в Японию состоятся переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также подписание по итогам переговоров "весьма интересных коммерческих соглашений", добавил Ушаков.

Путин прилетит в Осаку 28 июня, где поучаствует в саммите G20, после чего 29 июня состоятся мероприятия рабочего визита президента в Японию.

"У нас запланированы переговоры в узком, расширенном составах, церемония подписания различных документов и соглашений, в том числе много коммерческих контрактов", - сказал помощник президента. Он отметил, что на российско-японских переговорах с российской стороны примут участие глава "Роснефти" Игорь Сечин, а также председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. Не исключено, что лидеры побеседуют в формате тет-а-тет, обычно с японской стороны поступает такая просьба, "очевидно, такие переговоры состоятся и на этот раз", - добавил Ушаков.

Отвечая на вопрос ТАСС о том, будет ли по итогам делового визита подписано совместное заявление, Ушаков отметил, что состоится церемония подписания различных документов и соглашений, в том числе будет много коммерческих контрактов.

Запланированы к подписанию и "весьма интересные коммерческие соглашения", - добавил помощник президента.

Кроме этого, в рамках визита запланировано заявление лидеров РФ и Японии для прессы, а также торжественная церемония закрытия перекрестных годов России и Японии.

Визит в Белоруссию

Президент РФ по окончании саммита G20, а также после совместных с премьер-министром Японии мероприятий отправится в Белоруссию для участия в церемонии закрытия II Европейских игр.

"Президент из Японии сразу же прилетает в Белоруссию, где состоится рабочий визит и главное, участие нашего президента в церемонии закрытия вторых Европейских игр", - сказал Ушаков. Помощник российского лидера напомнил, что Путин ранее получил официальное приглашение от президента Белоруссии Александра Лукашенко и дал согласие присутствовать на церемонии закрытия соревнований.

Россию на играх представляют порядка 250 атлетов, отметил Ушаков.

На открытии соревнований Россию представлял премьер-министр Дмитрий Медведев.

II Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня. В них принимают участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.