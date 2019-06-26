Ушаков сообщил, что Путин планирует посетить Эр-Рияд в октябре

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин планирует в октябре 2019 года посетить с рабочим визитом Саудовскую Аравию. Об этом сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

Он отметил, что Саудовскую Аравию на саммите G20 в Осаке представит наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Беседа на полях G20 российского президента и наследного принца запланирована на 29 июня.

"Там [в рамках беседы] много ключевых вопросов, но если говорить о главной теме, это, конечно, подготовка к нашему визиту в Эр-Рияд, который запланирован на октябрь", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о повестке этой встречи.

Ушаков отметил, что в 2020 году саммит G20 пройдет в Эр-Рияде 21 - 22 ноября. Председательство Саудовской Аравии в "двадцатке" также обсудят стороны на встрече, отметил он.

"Вопрос энергетики, как мне представляется, тоже будет затронут", - добавил помощник президента.

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