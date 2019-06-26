МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Саммит G20 в 2020 году пройдет в Эр-Рияде 21-22 ноября. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков.

"Следующий саммит запланирован в Саудовской Аравии, которая будет председательствовать в следующем году в Группе двадцати. 21-22 ноября, Эр-Рияд", - сказал Ушаков.

Саммит "двадцатки" в этом году будет уже 14-м в истории и первым, который организуют в Японии. Сам форум пройдет с 28 по 29 июня в международном выставочном комплексе INTEX Osaka на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе. Там же открыт и пресс-центр для журналистов. Всего события саммита будут освещать около 7 тыс. представителей СМИ. Помимо лидеров государств G20, в Осаку приглашены лидеры Вьетнама и Таиланда, Сингапура, Нидерландов, Египта, Испании, Сенегала и Чили.

"И как всегда будут представители крупнейших международных организаций, в том числе, ООН, ВТО, Всемирный Банк, МВФ, и так далее", - отметил помощник российского лидера.