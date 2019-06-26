МИД РФ в ответ на ноту протеста по Уилану напомнил о правах осужденных в США россиян

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ ответило в среду на ноту протеста американского посольства по Полу Уилану, поинтересовавшись, как обстоят дела с обеспечением прав осужденных в США россиян.

Что известно о Поле Уилане — американце, которого задержали в РФ по подозрению в шпионаже

"Расскажете, как обстоят дела с обеспечением прав арестованных и осужденных в США граждан России - Виктора Бута, Константина Ярошенко, Марии Бутиной, Богданы Осиповой и многих других?" - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в Twitter.

Ранее в среду диппредставительство США в Москве направило в МИД РФ ноту протеста в связи с "ненадлежащим обращением" в СИЗО с арестованным Полом Уиланом. "Мы попросили расследовать эту ситуацию и обеспечить безопасность и защиту господина Уилана", - отмечается в сообщении посольства.