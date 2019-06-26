"Единая Россия" в Хабаровском крае утвердила кандидатов на выборы региональной думы

ХАБАРОВСК, 26 июня. /ТАСС/. Региональное отделение партии "Единая Россия" утвердила своих кандидатов на выборы законодательной думы Хабаровского края, по одномандатным округам пойдут 24 кандидата партии. Об этом сообщила пресс-служба отделения партии в среду.

"26 июня прошел второй этап конференции хабаровского регионального отделения "Единой России". Одним из главных вопросов повестки конференции стало утверждение кандидатов от партии на выборах депутата законодательной думы Хабаровского края седьмого созыва, которые пройдут 8 сентября 2019 года <…> По одномандатным округам пойдут 24 кандидата партии, в 12 региональных группах от трех до пяти человек в каждом", - говорится в релизе.

По словам секретаря реготделения партии Сергея Иванченко, список одномандатников значительно обновился. В нем всего десять фамилий из предыдущего созыва, остальные, в основном, новые лица. Это экологи, врачи, предприниматели, учителя.

"Мы заявляем, что идем на обновление. Состав тех, кто идет по одномандатных округам и по спискам региональных групп претерпел значительные изменения в сравнении с предыдущими созывами. В партии сегодня происходят глобальные изменения", - приводят в сообщении слова Иванченко.

Накануне состоялась городская партийная конференция, на которой "Единая Россия" выдвинула 35 кандидатур на выборы в городскую думу Хабаровска.

В сентябре в Хабаровском крае пройдут довыборы депутата Госдумы, депутатов законодательной думы Хабаровского края, главы Комсомольска-на-Амуре, депутатов городских дум Хабаровска и Комсомольска, собраний депутатов ряда сел, глав нескольких поселений.