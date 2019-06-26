Заксобрание Санкт-Петербурга отправилось на каникулы до сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Депутаты заксобрания Санкт-Петербурга в среду приняли постановление, в соответствии с которым городской парламент уходит на каникулы и вернется к работе в сентябре.

"Мы сегодня завершаем работу этого парламентского года - это 289 дней от времени первого заседания до сегодняшнего. Это были не потерянные дни. Наш парламент сделал все для того, чтобы удовлетворить пожелания, просьбы, настроения людей," - подытожил работу заксобрания председатель парламента Вячеслав Макаров.

В соответствии с постановлением, принятом депутатами, перерыв в заседаниях устанавливается со 2 июля до 12 сентября.

Макаров также отметил, что за парламентский год депутаты приняли более 160 законов и получили порядка 13 тыс. обращений от людей.

"Нам удалось в законодательном собрании Санкт-Петербурга принятием нормативно-правовых актов снивелировать последствия пенсионной реформы, подготовить и быстро принять социальные законы, которые касаются миллионов петербуржцев. Я говорю о законах, которые касаются проезда на электричках для наших ветеранов, людей предпенсионного возраста, матерей-героинь, закон, который касается жителей блокадного Ленинграда, законы, которые касаются социально незащищенных категорий населения", - добавил он, обращаясь с журналистами.