Путин обсудил с Совбезом предстоящий саммит G20 в Осаке

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянным членам Совбеза, сообщил в среду журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Состоялся обмен мнениями в плане подготовки к предстоящему в Осаке саммиту "двадцатки", а также двусторонних контактов на полях этого форума", - рассказал Песков.

Во встрече участвовали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикер СФ Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и глава СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.