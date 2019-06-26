{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Саммит G20 в Осаке
Обновлено 

Путин обсудил с Совбезом предстоящий саммит G20 в Осаке

Стороны обменялись мнениями о подготовке мероприятия

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянным членам Совбеза, сообщил в среду журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Состоялся обмен мнениями в плане подготовки к предстоящему в Осаке саммиту "двадцатки", а также двусторонних контактов на полях этого форума", - рассказал Песков.

Во встрече участвовали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикер СФ Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и глава СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИванов, Сергей БорисовичВолодин, Вячеслав ВикторовичНарышкин, Сергей ЕвгеньевичМатвиенко, Валентина ИвановнаМедведев, Дмитрий АнатольевичПатрушев, Николай ПлатоновичКолокольцев, Владимир АлександровичЛавров, Сергей ВикторовичШойгу, Сергей КужугетовичБортников, Александр ВасильевичПесков, Дмитрий СергеевичВайно, Антон ЭдуардовичСаммит G20 в Осаке
Разногласия между Россией и ПАСЕ
Толстой заявил, что Британия и Украина оспаривают вопрос о полномочиях делегации РФ в ПАСЕ
Представители делегаций этих стран "всячески клеймят Россию", отметил вице-спикер Госдумы
Читать полностью