Небензя предупредил, что действия США по Ирану могут привести ситуацию к точке невозврата

ООН, 26 июня. /ТАСС/. Сигналы США в отношении Ирана могут привести ситуацию к точке невозврата. Об этом заявил в среду на заседании Совета Безопасности ООН постпред России при всемирной организации Василий Небензя.

"Звучат заверения о том, что никто не собирается менять режим в Иране, одновременно следуют угрозы нанести сокрушительный удар, вводятся новые санкции. Идет призыв к диалогу и параллельно объявляется о намерении нарастить военное присутствие в регионе, - перечислил он. - Такие сигналы, расшифровать которые не под силу даже опытному криптологу, могут только привести к точке невозврата".

Как указал Небензя, выйдя в одностороннем порядке из ядерной сделки, теперь "США пытаются все свалить с больной головы на здоровую". "Они не только отказываются выполнять ими же одобренную резолюцию 2231, но и стараются побольнее наказать остальные государства - члены за выполнение документа Совета Безопасности", - констатировал он.

При этом дипломат подчеркнул, что Россия остается полностью приверженной выполнению договора и присоединяется к призыву генсека ООН избегать провокационных заявлений и действий в регионе.

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