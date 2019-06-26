Толстой заявил, что Британия и Украина оспаривают вопрос о полномочиях делегации РФ в ПАСЕ

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Вопрос о полномочиях российской делегации в ходе заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оспаривают в значительной мере делегации Великобритании и Украины. Об этом, комментируя процесс заседания, заявил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире Первого канала . Он отметил, что обсуждение продолжается, и, возможно, займет еще не менее часа.

"Сейчас обсуждается вопрос о полномочиях российской делегации. Он оспаривается, в основном, украинцами и британцами, которые, не стесняясь в выражениях, всячески клеймят Россию", - сказал он.

Толстой добавил, что многие члены ассамблеи выступают за восстановление всех полномочий РФ: "И представители Нидерландов, и представители Сербии, и представители Германии говорят, что мы должны быть вместе, вести диалог. Очень хорошо выступил финский депутат".

"Я очень надеюсь, что такое хрупкое большинство, созданное в основном нашими западноевропейскими партнерами, не будет разрушено истеричным меньшинством, которое представлено Британией, Украиной, балтийскими странами и так далее. Очень ждем, что будет взвешенное решение", - заключил он.

Как сообщалось ранее, если события в ПАСЕ будут развиваться по негативному сценарию и полномочия России в том или ином виде будут ущемлены, делегация РФ покинет Страсбург.