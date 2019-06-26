Эксперты назвали успешным формат подготовки к Госсовету с главами регионов и министрами

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Подготовка к Госсовету в формате семинара-совещания с участием лидеров регионов и профильных министров доказала свою эффективность и позволяет сформировать наиболее точные решения по рассматриваемым на заседании вопросам. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС в среду политологи по итогам заседания Госсовета, посвященного развитию сети автодорог в РФ.

"Формат подготовки Госсовета в рамках семинара-совещания совершенно оправдан. Для любого губернатора важным является состояние дороги, от вопросов контроля за организацией работы до решения вопросов на земле. И то погружение, которое произошло в рамках семинара (практическое занятие, когда участники семинара клали асфальт - прим. ТАСС) - это оправданно и позволило на земле увидеть, как происходит процесс дорожного строительства", - сказал член Общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Курской области Константин Комков.

По словам эксперта, в ходе семинара поднимались вопросы обеспечения безопасности дорожного движения и ужесточения контроля за оплатой штрафов за нарушения ПДД в России со стороны иностранцев. "Таким образом, вопросы, поднятые на Госсовете, являются крайне важными для губернаторов и остальных участников заседания. Крайне важно, чтобы губернаторы пришли к общему знаменателю", - сказал Комков.

В свою очередь директор Института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что "уже несколько заседаний Госсовета в новом формате проходят в виде такого мозгового штурма, когда накануне на нескольких площадках обсуждается тема заседания". "Потом уже с участием президента [РФ Владимира Путина] формируются определенным образом самые точные решения по тем или иным стратегическим вопросам. Такой формат уже стал традиционным и успешным", - сказал он.

По его словам, за последние девять лет ситуация с федеральными дорогами значительно улучшилась. "Порядка 80% [дорог] соответствуют тому уровню, на котором это все должно быть, а в 2010 году речь шла о 30% с небольшим, то есть треть была на нормальном уровне, а сейчас ситуация принципиально иная. Но тем не менее этого недостаточно, ведь речь идет о современной сети автодорожного сообщения по всей стране. Особенно - автомобильная связь с Дальним Востоком и северными территориями, что при наших масштабах крайне важно", - уточнил Мартынов.

Президент РФ в среду провел заседание Госсовета, темой которого стало развитие сети автодорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения. Мероприятию предшествовал двухдневный семинар-совещание с участием глав регионов, представителей органов исполнительной власти и экспертов. В ходе подготовки к заседанию они обсудили доклад рабочей группы Госсовета, обменялись опытом в сфере дорожного строительства, а также провели "мозговой штурм" с обсуждением спорных вопросов, проблем и их возможных решений с учетом лучших практик.

О Госсовете

Государственный совет - совещательный орган под председательством президента России, призванный помочь взаимодействию разных органов власти. Членами Государственного совета являются председатели Совета Федерации и Госдумы, полномочные представители президента в федеральных округах, руководители фракций в Госдуме и руководители всех регионов РФ.

Заседания Госсовета проходят, как правило, дважды в год - в первой его половине и в декабре. Предыдущее такое мероприятие, состоявшееся 27 декабря 2018 года, было посвящено развитию волонтерства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Помимо этого, Путин регулярно проводит заседания президиума Госсовета по различным вопросам.