{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Три депутата в Краснодарском крае лишились полномочий, скрыв свои доходы

По данным пресс-службы Генпрокуратуры РФ, своей должности лишены депутаты Полтавского и Трудобеликовского сельского поселений

КРАСНОДАР, 26 июня. /ТАСС/. Три депутата Полтавского и Трудобеликовского сельского поселений в Краснодарском крае лишены своих полномочий в связи с сокрытием сведений о доходах. Об этом в среду сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"В Краснодарском крае по инициативе прокуратуры досрочно прекращены полномочия троих депутатов, сокрывших сведения о своих доходах и имущественном положении", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, своей должности лишены депутаты Полтавского и Трудобеликовского сельского поселений, которые скрыли доходы от продажи автомобилей Infiniti, Toyota, Chevrolet, объекты недвижимого имущества, а также право собственности земельных участках площадью свыше 10 тыс. кв. м.

Теги
РоссияКраснодарский край
Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями
Россия направила Украине ноту о мерах по освобождению задержанных в Керченском проливе
Читать полностью