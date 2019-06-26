Матвиенко позитивно оценила подтверждение полномочий РФ в ПАСЕ в полном объеме

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко позитивно оценила в среду подтверждение полномочий России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме, назвав это решение здравой позицией.

"Оцениваю итоги голосования по резолюции, по докладу в Страсбурге, безусловно, позитивно. Здравая, ответственная, я бы сказала, проевропейская позиция сегодня возобладала. Права нашей делегации восстановлены. Я считаю, что сделан важный шаг в обеспечении равноправия всех членов ПАСЕ", - сказала Матвиенко журналистам.

Она отметила, что это были непростые три дня - было более 200 поправок к резолюции, оспаривание, демарши. "Но для нас это поведение русофобской части ПАСЕ было предсказуемо. И было, на мой взгляд, даже абсолютно неприличное, неприемлемое поведение украинских делегатов. Они просто пытались сорвать заседание", - подчеркнула спикер Совфеда.

Одновременно она отметила конструктивную роль и выдержку, проявленную председателем ПАСЕ, "позиция которой была взвешенной и беспристрастной".

"С моей точки зрения сегодняшнее решение ассамблеи имеет важное, фундаментальное значение. Во-первых, жесткая, последовательная российская позиция о недопустимости дискриминации национальных делегаций получила поддержку двух уставных органов Совета Европы - Комитета министров и, теперь, Парламентской ассамблеи. Внесены соответствующие изменения в регламент. Это, я бы сказала, торжество демократии, парламентаризма и, конечно, здравого смысла", - подчеркнула Матвиенко.

Участники летней сессии ПАСЕ ранее в среду одобрили резолюцию, подготовленную мониторинговым комитетом, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме.

Ситуация в ПАСЕ

В ночь на вторник ПАСЕ приняла доклад главы регламентного комитета Петры де Суттер о совершенствовании процесса принятия решений ассамблеи относительно полномочий и голосования, в котором содержится резолюция, позволяющая России принять участие в июньской сессии ассамблеи. Доклад поддержали 118 парламентариев, 62 проголосовали против, 10 воздержались. Позднее 25 июня некоторые участники летней сессии ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации в организации. Теперь, согласно правилам организации, будет составлен доклад по ограничению полномочий, голосование по которому пройдет 26 июня.