Толстой: подтверждение полномочий в ПАСЕ стало разрывом "санкционной цепи" вокруг России

СТРАСБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Подтверждение полномочий делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) стало разрывом "санкционной цепи" вокруг России. Об этом заявил в среду журналистам глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой после принятия решения ассамблеей.

"Слово "победа" в данном случае неуместно, потому что мы ни с кем не воюем, но это возможность полноценно представлять интересы нашей страны в самой старой парламентской организации Европы, возможность закончить с украинской пропагандой, это, прежде всего, разрыв санкционной цепи, которую пытаются ковать вокруг России наши недоброжелатели", - сказал Толстой.

По его словам, решение ПАСЕ создало предпосылки для уплаты взносов страны в бюджет Совета Европы, которые были заморожены в связи с неучастием России в работе ассамблеи.