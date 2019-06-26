{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Возвращение России в ПАСЕ
Обновлено 

Слуцкий: действия членов делегации Украины в ПАСЕ должны получить оценку

Глава комитета Госдумы по международным делам назвал хамскими и грубыми действия членов украинской делегации

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Хамские и грубые действия членов делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) должны получить оценку, но их поведение вряд ли изменится. Об этом в интервью каналу "Россия-24" в среду заявил замглавы российской делегации в ПАСЕ, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Это злость, это хамство, это агония, это ничем не прикрытая злость, которая из пор сочится. Конечно, такое поведение должно получить адекватную оценку", - сказал Слуцкий. "Не думаю, что поведение украинской делегации сильно изменится", - добавил он.

Теги
РоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичВозвращение России в ПАСЕ
Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями
Россия направила Украине ноту о мерах по освобождению задержанных в Керченском проливе
Читать полностью