Слуцкий: действия членов делегации Украины в ПАСЕ должны получить оценку

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Хамские и грубые действия членов делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) должны получить оценку, но их поведение вряд ли изменится. Об этом в интервью каналу "Россия-24" в среду заявил замглавы российской делегации в ПАСЕ, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Это злость, это хамство, это агония, это ничем не прикрытая злость, которая из пор сочится. Конечно, такое поведение должно получить адекватную оценку", - сказал Слуцкий. "Не думаю, что поведение украинской делегации сильно изменится", - добавил он.