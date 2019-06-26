Косачев: России теперь надо добиваться удаления из регламента ПАСЕ дискриминационных норм

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российской делегации после подтверждения ее полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) следует добиваться скорейшего удаления из регламента этой организации любых возможностей для ограничения прав национальных делегаций. Об этом ТАСС заявил в среду глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Российская делегация, убежден, теперь должна сосредоточить свои усилия на двух оперативных задачах, помимо текущих. Добиться удаления из регламента ПАСЕ любых возможностей ограничить права национальных делегаций по политическим мотивам, это раз. И более четко прописать в уставе Совета Европы и в регламенте ПАСЕ принцип равного участия всех стран в уставных органах организации и невозможность ограничения этих прав по самочинному решению одной из ее структур, включая, разумеется, ПАСЕ", - сказал Косачев.