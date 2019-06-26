Слуцкий назвал решение ПАСЕ по делегации РФ шагом к признанию Крыма российским

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Результаты голосования участников летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которые в полном объеме подтверждают полномочия российской делегации в ассамблее, - это знаковый шаг к признанию Крыма российским. Такое мнение в эфире телеканала "Россия-1" высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Своим голосованием по поправкам [по Крыму] к принятому сейчас докладу, которые квалифицированным большинством в две трети голосов Парламентской ассамблеи Совета Европы были обвалены, по сути дела, сделан первый знаковый шаг к признанию Крыма российским странами Совета Европы, - сказал он. - Это очень важно".

Как сообщалось ранее, за принятие документа проголосовало 116 парламентариев, против - 62, воздержались - 15. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены.

Работа делегации РФ в ПАСЕ

Делегация России в ПАСЕ будет работать в очень непростых условиях, в ее адрес будут выпады, но со временем антироссийская риторика начнет ослабевать, добавил Слуцкий.

"Участие российской делегации в ПАСЕ, конечно, не будет простым. Оно будет, откровенно сказать, тяжелым. Будут и выпады агрессивного меньшинства, и провокации", - сообщил Слуцкий, допустив также подготовку "неразумных докладов с заведомо антироссийской направленностью".

"Но все это будет уменьшаться, будет сжиматься, если коллеги по ПАСЕ будут видеть не какую-то виртуальную Россию, а живую Россию, живую парламентскую делегацию, представленную конкретными людьми, которые умеют убеждать, которые умеют принимать у себя и доносить тем самым ту самую правду о нашей стране, о внешнеполитической линии президента России, о нашей внутренней политике", - добавил депутат.

В новость были внесены изменения (21:00 мск) - добавлены подробности по тексту.