Путин принял отставку Евкурова

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который ранее обратился к нему с просьбой о досрочном сложении полномочий главы региона.

В среду президент встретился в Москве с Евкуровым, который рассказал ему об итогах своей работы за 11 лет и лично попросил об отставке. "Вас попрошу новому руководителю передать все, что наработано было в позитиве в последнее время, ввести в курс дела и помочь в первые дни начала работы", - сказал президент.

Путин поблагодарил Евкурова за проделанную работу. Как отметил глава государства, несмотря на то, что в республике остается много проблем, в последнее время Ингушетия демонстрирует позитивную динамику выше среднероссийской в таких сферах, как строительство и промышленное производство.

"Оздоровление финансов имеет место быть - это очевидный факт. В последнее время вы верстали бюджет с профицитом", - отметил Путин.

По его словам, все это создает благоприятные условия для дальнейшего развития республики. "Рассчитываю, что новое руководство республики будет все это иметь в виду, будет самым серьезным образом над этим работать", - добавил президент РФ.