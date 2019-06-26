Путин принял отставку Евкурова

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который ранее обратился к нему с просьбой о досрочном сложении полномочий главы региона.
В среду президент встретился в Москве с Евкуровым, который рассказал ему об итогах своей работы за 11 лет и лично попросил об отставке. "Вас попрошу новому руководителю передать все, что наработано было в позитиве в последнее время, ввести в курс дела и помочь в первые дни начала работы", - сказал президент.
Путин поблагодарил Евкурова за проделанную работу. Как отметил глава государства, несмотря на то, что в республике остается много проблем, в последнее время Ингушетия демонстрирует позитивную динамику выше среднероссийской в таких сферах, как строительство и промышленное производство.
"Оздоровление финансов имеет место быть - это очевидный факт. В последнее время вы верстали бюджет с профицитом", - отметил Путин.
По его словам, все это создает благоприятные условия для дальнейшего развития республики. "Рассчитываю, что новое руководство республики будет все это иметь в виду, будет самым серьезным образом над этим работать", - добавил президент РФ.
Юнус-Бек Евкуров уверен, что региону нужны новые люди в системе управления.
"Я не осмелюсь говорить, справился с задачей или нет, но старался как мог. Я осмелюсь сказать, что нужна новая команда, новые люди", - сказал Евкуров на встрече с главой государства и попросил его о досрочном освобождении от полномочий.
Евкуров заверил: "В дальнейшем готов в любом секторе, в любом направлении выполнять задачи в интересах нашей великой страны. Спасибо за будущее доверие".
Он рассказал президенту, что последние годы Ингушетия превратилась в один из динамично развивающихся регионов. "Самое главное, что республика стала в позитивном плане известна в стране и за пределами страны. В этом, конечно, огромная заслуга федерального центра: огромная помощь, которая шла в республике, идет в республику и Ваше личное участие", - обратился Евкуров к Путину. Он отметил, что президент лично не раз прилетал в Ингушетию и брал на личный контроль наиболее сложные, проблемные вопросы.