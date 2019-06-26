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Отставка Юнус-Бека Евкурова
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Врио главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов

Ранее президент России Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова
Президент России Владимир Путин и врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Президент России Владимир Путин и врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении врио главы Ингушетии 60-летнего Махмуд-Али Калиматова. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Ранее Путин провел встречу с Юнус-Беком Евкуровым, который попросил принять его отставку с поста главы Ингушетии. "Президент тепло поблагодарил Евкурова за многолетнюю работу на благо республики, отметил его большой вклад в успехи во многих областях и попросил Евкурова на первых порах помогать следующему руководителю республики. Он принял его отставку", - напомнил Песков.

"После встречи Путин назначил Калиматова Махмуд-Али Макшариповича врио главы республики Ингушетия и подписал соответствующий указ", - уточнил пресс-секретарь президента.

Пресс-служба Кремля опубликовала соответствующий указ главы государства.

Калиматов, предварительно, прибудет в регион в четверг и будет представлен в республике, сообщили ТАСС в администрации главы республики. "Представление планируется 27 июня в Магасе, в здании администрации главы региона", - сказали в администрации.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЕвкуров, Юнус-Бек БаматгиреевичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичИнгушетияОтставка Юнус-Бека Евкурова
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