Врио главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов

Ранее Путин провел встречу с Юнус-Беком Евкуровым, который попросил принять его отставку с поста главы Ингушетии. "Президент тепло поблагодарил Евкурова за многолетнюю работу на благо республики, отметил его большой вклад в успехи во многих областях и попросил Евкурова на первых порах помогать следующему руководителю республики. Он принял его отставку", - напомнил Песков.

"После встречи Путин назначил Калиматова Махмуд-Али Макшариповича врио главы республики Ингушетия и подписал соответствующий указ", - уточнил пресс-секретарь президента.

Пресс-служба Кремля опубликовала соответствующий указ главы государства.

Калиматов, предварительно, прибудет в регион в четверг и будет представлен в республике, сообщили ТАСС в администрации главы республики. "Представление планируется 27 июня в Магасе, в здании администрации главы региона", - сказали в администрации.