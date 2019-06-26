Постпред РФ: решение ПАСЕ создало условие для погашения долга России в Совете Европы

СТРАСБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы полностью восстановить права делегации РФ создало условия для погашения российской задолженности в Совете Европы. Такое мнение в среду журналистам высказал постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский.

"Поскольку произошел перелом, созданы условия для погашения нашей задолженности. Когда и как - это зависит от решения нашего политического руководства", - отметил он.

Выборы генсека Совета Европы

Солтановский добавил, что российская делегация успела проголосовать на выборах генерального секретаря Совета Европы и за кандидатуру главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого на пост вице-спикера ПАСЕ.

"Да, все успели", - сообщил он. "Попадали в технический цейтнот", - добавил Солтановский. По его словам, председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье "все умело сделала", чтобы российская делегация успела проголосовать.

Ранее делегация РФ заявляла, что не будет голосовать на выборах генсека до тех пор, пока не будут полностью восстановлены ее права.

Тайное голосование за генсека и кандидатуру Слуцкого были закрыты в 18:00 (19:00 мск). Полномочия делегации РФ были восстановлены примерно в то же время.