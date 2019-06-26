Выборы главы Ингушетии после отставки Евкурова пройдут 8 сентября

МАГАС, 26 июня. /ТАСС/. Выборы нового главы Ингушетии после отставки возглавлявшего регион с 2008 года Юнус-Бека Евкурова пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Глава региона будет избран депутатами Народного собрания (парламента) республики, сообщил ТАСС зампредседателя регионального избиркома Беслан Котиев.

В среду президент России принял отставку 55-летнего Евкурова и назначил врио главы республики 60-летнего Махмуда-Али Калиматова, который возглавлял до этого управление Росприроднадзора по Самарской области.

Согласно закону, в Ингушетии не проводятся прямые выборы главы республики, они заменены процедурой избрания руководителя республики депутатами регионального парламента из числа кандидатур, внесенных президентом РФ по представлению политических партий.

"Кандидатуры на должность главы региона будут внесены в парламент республики и в единый день голосования, 8 сентября 2019 года. Депутаты Народного собрания Ингушетии путем голосования выберут главу республики", - сказал Котиев.

В понедельник возглавлявший республику с 2008 года Евкуров заявил, что намерен досрочно сложить полномочия и обратился с просьбой об этом к президенту РФ Владимиру Путину. Евкуров был переизбран большинством голосов депутатов парламента в сентябре 2018 года, срок его полномочий истекал в 2023 году. В качестве причины отставки Евкуров назвал разобщенность власти и общественности республики.