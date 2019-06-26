Посольство РФ: позиция Лондона в ПАСЕ нарушает принцип суверенного равенства государств

ЛОНДОН, 26 июня. /ТАСС/. Отказ британских парламентариев поддержать восстановление прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) умышленно нарушает принцип суверенного равенства государств. Об этом в среду заявил ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне в ответ на просьбу прокомментировать тот факт, что большинство британских депутатов проголосовали против резолюции, позволяющей российским парламентариям участвовать в июньской сессии ПАСЕ.

"Своими действиями британские парламентарии присоединились к деструктивным попыткам ряда государств "наказать" нашу страну за свободный выбор крымчан в пользу вхождения в состав России", - отметил дипломат. Он добавил, что депутаты от Соединенного Королевства продолжают игнорировать обоснованную критику Россией практики лишения полномочий парламентских представителей страны - члена ПАСЕ, что противоречит уставу Совета Европы. "В более широком смысле голосование против резолюции также означает, что наши британские партнеры умышленно идут на нарушение лежащего в основе международного права принципа суверенного равенства государств", - заявил пресс-секретарь.

Он также обратил внимание на то, что "этот недружественный шаг был предпринят на фоне заявлений представителей британского правительства в пользу недопущения выхода России из Совета Европы".

Вместе с тем общие итоги голосования в ПАСЕ, как подчеркнул дипломат, "свидетельствуют о том, что британская линия на отстранение России от участия в ассамблее не пользуется широкой поддержкой среди государств - членов Совета Европы". "Как мы видим, большинство международных парламентариев разделяют тезис о том, что без России преодолеть системный кризис Совета Европы невозможно", - отметил пресс-секретарь.

Он также добавил, что вопрос об урегулировании задолженности перед Советом Европы, который в эти дни активно муссируется в британских СМИ, будет урегулирован, как только российскую делегацию полностью восстановят в правах.