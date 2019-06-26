Глава Минкавказа считает, что своей работой Евкуров доказал перспективность Ингушетии

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Юнус-Бек Евкуров на посту главы Республики Ингушетия, которую он возглавлял на протяжении 11 лет, доказал не только свою эффективность, но и перспективность региона. Такое мнение высказал ТАСС министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"Юнус-Бек Баматгиреевич - человек очень достойный, достойный сын ингушского народа, Ингушетии, достойный сын великой России. Он государственный деятель, который своими делами доказал и свою эффективность, и то, что Республика Ингушетия - хороший, перспективный регион, который сейчас набирает обороты", - сказал Чеботарев.

Он также отметил, что именно при Евкурове в республике "построены крупные социальные объекты, образовательные объекты, спортивные и культурные". "И многое, что еще не построено, но им заложено, и будет построено - это все заслуга Юнус-Бека Баматгиреевича и его команды", - добавил министр.

В среду президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Евкурова, который ранее обратился к нему с просьбой о досрочном сложении полномочий. Президент также подписал указ о назначении врио главы республики 60-летнего Махмуд-Али Калиматова.