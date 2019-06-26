В Росприроднадзоре врио главы Ингушетии Калиматова назвали принципиальным профессионалом

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Назначенный в среду врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, с 2017 года занимавший пост руководителя управления Росприроднадзора по Самарской области, зарекомендовал себя принципиальным профессионалом, сообщила ТАСС глава федерального ведомства Светлана Радионова.
"В Росприроднадзоре Калиматов на хорошем счету, пользуется репутацией высокопрофессионального и принципиального специалиста", - сказала Радионова.
Президент РФ Владимир Путин принял отставку возглавлявшего регион с 2008 года 55-летнего Юнус-Бека Евкурова, который обратился с просьбой о досрочном сложении полномочий. Президент подписал указ о назначении врио главы республики 60-летнего экс-прокурора региона Калиматова.