В Росприроднадзоре врио главы Ингушетии Калиматова назвали принципиальным профессионалом

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Назначенный в среду врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, с 2017 года занимавший пост руководителя управления Росприроднадзора по Самарской области, зарекомендовал себя принципиальным профессионалом, сообщила ТАСС глава федерального ведомства Светлана Радионова.

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"В Росприроднадзоре Калиматов на хорошем счету, пользуется репутацией высокопрофессионального и принципиального специалиста", - сказала Радионова.

Президент РФ Владимир Путин принял отставку возглавлявшего регион с 2008 года 55-летнего Юнус-Бека Евкурова, который обратился с просьбой о досрочном сложении полномочий. Президент подписал указ о назначении врио главы республики 60-летнего экс-прокурора региона Калиматова.