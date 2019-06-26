Кабмин Ингушетии уйдет в отставку только в случае решения нового врио главы

МАГАС, 26 июня. /ТАСС/. Правительство Ингушетии уйдет в отставку в случае, если новый врио главы республики примет соответствующее решение, сообщил ТАСС в среду глава правительства республики Зялимхан Евлоев.

В среду президент РФ Владимир Путин принял отставку возглавлявшего регион с 2008 года 55-летнего Юнус-Бека Евкурова, который ранее обратился к нему с просьбой о досрочном сложении полномочий. Президент также подписал указ о назначении врио главы республики 60-летнего экс-прокурора региона Махмуда-Али Калиматова, возглавлявшего ранее управление Росприроднадзора по Самарской области.

"Закон не предполагает отставку правительства перед исполняющим обязанности [главы], но исполняющий обязанности может принять такое решение", - сказал Евлоев.

Он отметил, что после 8 сентября, после избрания нового главы республики, правительство сложит полномочия, согласно закону.

Новый состав кабмина Ингушетии был сформирован в сентябре 2018 года после избрания Евкурова на третий срок.

Ранее сообщалось, что представление нового врио главы республики состоится в четверг, 27 июня. Выборы главы республики, согласно закону, пройдут 8 сентября, в единый день голосования.