Косачев надеется, что новый генсек СЕ будет опираться на позитивный опыт предшественника

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил надежду на то, что новый генеральный секретарь Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич в своей работе будет опираться на позитивный опыт своего предшественника.

"Надеюсь, что избранный генсек будет опираться на позитивный опыт, наработанный ее предшественником господином [Турбьерном] Ягландом, и что ее деятельность будет нацелена на дальнейшее укрепление и развитие Совета Европы как истинно панъевропейской организации", - сказал Косачев ТАСС в среду.

Он добавил, что "в таких усилиях она всегда найдет поддержку России".

"Россия, уверен, готова и, разумеется, будет работать с любым генеральным секретарем Совета Европы. Выборы были прозрачными, демократичными, а в силу участия всех без исключения делегаций, включая российскую, еще и абсолютно легитимными", - также сказал сенатор.

Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в среду выбрали вице-премьера, главу МИД Хорватии Марию Пейчинович-Бурич генеральным секретарем Совета Европы на пять лет. Она приступит к исполнению своих обязанностей 1 октября. Сейчас этот пост занимает известный норвежский политик Турбьерн Ягланд. Он возглавляет Совет Европы с 2009 года (переизбирался в 2014 году).

В октябре прошлого года, завершая свое председательство в Комитете министров СЕ, Пейчинович-Бурич заявила о незаконности санкций против России, наложенных ПАСЕ, и призвала сохранить РФ в составе организации.