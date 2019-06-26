Евкуров уверен, что поступил правильно, подав в отставку

МАГАС, 26 июня. /ТАСС/. Экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров выразил уверенность, что поступил правильно, подав в отставку, несмотря на то, что это было непростым решением.
"Счастлив, что имел возможность трудиться на благо нашего края. Это решение было непростым, но я уверен, что поступаю правильно", - написал политик в своем аккаунте в Instagram.
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Дорогие друзья! Сегодня Президент Российской Федерации, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин принял моё прошение о досрочном сложении полномочий Главы Республики Ингушетия. Благодарю Владимира Владимировича, Администрацию Президента РФ за постоянную поддержку во всех делах и начинаниях, за оказанное доверие руководить моей родной республикой. Благодарю Председателя Правительства РФ Дмитрия Анатольевича Медведева, Аппарат Правительства РФ и кабинет министров за всё, что сделано и делается для нашего народа. Вашу помощь и содействие мы ощущали все годы совместной работы. На протяжении почти 11 лет я делал всё, чтобы Ингушетия процветала. Многое сделано, но впереди у нового руководителя еще много задач, призванных обеспечить дальнейшее поступательное развитие региона. Счастлив, что имел возможность трудиться на благо нашего края. Это решение было непростым, но я уверен, что поступаю правильно. Призываю всех земляков, где бы они ни находились, сплотиться вокруг нового главы и быть ему надежной опорой во всех его начинаниях. #ингушетия #евкуров
Он отметил, что на протяжении почти 11 лет делал все, чтобы Ингушетия процветала, а также, что, несмотря на то, что многое уже сделано для развития региона, у нового руководителя "еще много задач, призванных обеспечить дальнейшее поступательное развитие региона".
Евкуров призвал жителей республики оказать поддержку команде назначенного врио главы региона Махмуд-Али Калиматова.
"Призываю всех земляков, где бы они не находились, сплотиться вокруг нового главы и быть ему надежной опорой во всех его начинаниях", - написал Евкуров.
В среду президент России Владимир Путин принял отставку 55-летнего Юнус-Бека Евкурова и назначил врио главы республики 60-летнего Махмуд-Али Калиматова, который возглавлял до этого управление Росприроднадзора по Самарской области.
В понедельник возглавлявший республику с 2008 года Евкуров заявил, что намерен досрочно сложить полномочия и обратился с просьбой об этом к президенту РФ. Евкуров был переизбран большинством голосов депутатов парламента в сентябре 2018 года, срок его полномочий истекал в 2023 году. В качестве причины отставки Евкуров назвал разобщенность власти и общественности республики.