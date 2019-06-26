Евкуров уверен, что поступил правильно, подав в отставку

Экс-глава Ингушетии отметил, что на протяжении почти 11 лет делал все, чтобы республика процветала

МАГАС, 26 июня. /ТАСС/. Экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров выразил уверенность, что поступил правильно, подав в отставку, несмотря на то, что это было непростым решением. "Счастлив, что имел возможность трудиться на благо нашего края. Это решение было непростым, но я уверен, что поступаю правильно", - написал политик в своем аккаунте в Instagram.

Он отметил, что на протяжении почти 11 лет делал все, чтобы Ингушетия процветала, а также, что, несмотря на то, что многое уже сделано для развития региона, у нового руководителя "еще много задач, призванных обеспечить дальнейшее поступательное развитие региона".

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