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Самарский губернатор отметил ответственность и преданность делу врио главы Ингушетии

Глава Самарской области поблагодарил Калиматова за вклад в развитие региона и пожелал успехов на новом посту

САМАРА, 26 июня. /ТАСС/. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов много лет проработал в Самарской области и отличался честностью, ответственностью, был предан интересам дела. Такое мнение высказал в среду ТАСС губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Ранее президент России Владимир Путин принял отставку 55-летнего Юнус-Бека Евкурова и назначил врио главы республики 60-летнего Махмуда-Али Калиматова, который возглавлял до этого управление Росприроднадзора по Самарской области.

"Махмуд-Али Макшарипович Калиматов много лет поработал в Самарской области, занимая различные ответственные посты. Я знаю его лично как великолепного специалиста, честного, порядочного, ответственного человека, всецело преданного интересам дела", - сказал Азаров.

Он добавил, что в последнее время под руководством Калиматова в управлении Росприроднадзора по Самарской области была выстроена "четкая, слаженная работа всего коллектива, что позволяло своевременно и качественно решать стоящие перед ведомством задачи". Азаров поблагодарил Калиматова за вклад в развитие региона и пожелал успехов на новом посту.

Махмуд-Али Макшарипович Калиматов родился 9 апреля 1959 года в Казахской АССР (ныне - Республика Казахстан). В 1989 году окончил юридический факультет Куйбышевского (ныне - Самарского) государственного университета. В 1990-2004 года занимал различные посты в надзорных органах региона. В августе 2004 года приказом генерального прокурора РФ Владимира Устинова назначен прокурором Республики Ингушетия. В 2007 году вернулся в Самарскую область, где возглавил Контрольный департамент аппарата правительства региона, с 2012 года работал советником губернатора Самарской области Николая Меркушкина. В декабре 2015 года приказом министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского назначен на должность руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Самарской области.

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