Патрушев обсудит с коллегами по ОДКБ борьбу с международным терроризмом

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев примет участие в заседании Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое пройдет в четверг в Бишкеке.

"Предполагается обсудить вызовы и угрозы коллективной безопасности, мероприятия по противодействию им в рамках реализации перечня дополнительных мер по противодействию международному терроризму и экстремизму в формате Организации Договора о коллективной безопасности", - сообщила пресс-служба Совбеза России. Также Патрушев обсудит с коллегами меры по снижению напряженности на границах с Таджикистаном и Афганистаном.

Как отмечается на сайте ОДКБ, по итогам заседания будет подписан план совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2020 год, план консультаций представителей государств - членов ОДКБ по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2019 года - первое полугодие 2020 года, а также будет принято решение о регламенте информационного взаимодействия центра кризисного реагирования ОДКБ. Всего в повестку дня заседания включено восемь вопросов, касающихся практически всех сфер деятельности ОДКБ.