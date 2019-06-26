В МИД РФ считают, что переговоры властей Венесуэлы и оппозиции дают шанс на урегулирование

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Проведение консультаций между венесуэльскими властями и оппозицией при посредничестве Норвегии дает шанс на политическое урегулирование в Боливарианской Республике. Вашингтону не следует вмешиваться в ситуацию, заявил директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин в интервью агентству Associated Press , опубликованном в среду.

Щетинин сказал, что указанные консультации, несмотря на взаимное недоверие сторон, предоставляют возможность для "политического и дипломатического урегулирования" в Венесуэле. Дипломат, слова которого приводятся на английском языке, констатировал, что шансы на это невысоки.

Щетинин подверг критике Вашингтон за "чрезвычайно грубое вмешательство в дела Венесуэлы", подчеркнув, что "нельзя назначать президента из-за границы". Он отметил, что любые договоренности относительно урегулирования в стране должны быть основаны на нормах международного права и уважении суверенитета Венесуэлы.

"Какое-либо силовое вмешательство из-за рубежа, в особенности военным путем, должно быть исключено, - сказал дипломат. - Могут быть рассмотрены любые возможности, кроме тех, которые лежат в военной плоскости. Это будет иметь катастрофические последствия для региона".

Дипломат отметил, что российские специалисты были отправлены в Венесуэлу для обслуживания переданных ранее этой стране вооружений. Щетинин добавил, что речь идет о десятках, а не сотнях специалистов, и никаких новых контрактов на поставки вооружений в страну подписано не было.

Об оппозиции и Гуайдо

Щетинин сообщил, что он и другие российские представители проводили консультации не только с властями Венесуэлы, но и с различными силами оппозиции. Он подчеркнул, что Москва обо всех таких шагах информирует президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Дипломат констатировал, что Россия примет любые договоренности об урегулировании в Венесуэле, если они будут отражать волю народа этой страны.

Как констатировал Щетинин, лидер оппозиции Хуан Гуайдо слишком зависим от рекомендаций американской стороны. "Проблема в том, что Гуайдо показал себя в последние месяцы как политик, которому не хватает независимости, - сказал дипломат. - К сожалению, он согласовывает все свои шаги с администрацией США".