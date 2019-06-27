Патрушев прибыл в Бишкек на заседание Комитета секретарей совбезов ОДКБ

БИШКЕК, 27 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл с рабочим визитом в Бишкек, где примет участие во встрече секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

На встрече предполагается обсудить вызовы и угрозы коллективной безопасности, мероприятия по противодействию им в рамках реализации перечня дополнительных мер по противодействию международному терроризму и экстремизму в формате ОДКБ. Кроме того, планируется рассмотреть меры, направленные на снижение напряженности в районе таджикско-афганской границы, сообщила ранее пресс-служба аппарата Совбеза.

В заседании, которое пройдет под председательством секретаря Совета безопасности Киргизии Дамира Сагынбаева, примут участие секретари совбезов государств - членов ОДКБ и исполняющий обязанности генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Валерий Семериков. В 2019 году Киргизия председательствует в ОДКБ.