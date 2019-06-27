Патрушев призвал ОДКБ повысить эффективность борьбы с наркотиками на афганском направлении

БИШКЕК, 27 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Бишкеке на встрече с коллегами из ОДКБ отметил, что все государства - члены организации должны повысить эффективность совместных мер по пресечению поставок наркотиков со стороны Афганистана, обеспечивающих основной доход международным террористам. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин.

"Особое значение приобретает повышение эффективности антитеррористической и антинаркотической деятельности ОДКБ и адаптация антинаркотической операции "Канал" к нынешнему уровню наркоугрозы, исходящей с афганского направления", - привел Аношин слова Патрушева.

Глава Совбеза РФ отметил, что в Афганистан перемещаются боевики террористической группировки ИГ (запрещена в России), численность которых в этой стране составляет до 4 тыс. человек, и что афганская земля рассматривается боевиками в качестве базы для переноса своей преступной деятельности в страны Центральной Азии.

Патрушев также указал, что еще одной угрозой, исходящей из Афганистана, является незаконный оборот наркотических средств, приносящий основной доход террористическим организациям, и переправка наркотиков в страны ОДКБ.

Организация обладает значительным опытом в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. С 2003 года ОДКБ на регулярной основе проводит антинаркотическую операцию "Канал", в рамках которой было изъято несколько сотен тонн наркотических веществ.

Укрепление армии и спецслужб Таджикистана

Патрушев также заявил, что Россия поможет укрепить армию и спецслужбы Таджикистана на фоне угроз странам Организации Договора о коллективной безопасности, исходящих от международных террористов в Афганистане.

"Со своей стороны будем укреплять силовую составляющую Республики Таджикистан по линии Минобороны и специальных служб России, в том числе при реализации программы модернизации Вооруженных сил Республики Таджикистан", - сказал Патрушев, слова которого цитирует пресс-служба аппарата российского Совета безопасности.

Как отмечают специалисты, основные угрозы для безопасности стран ОДКБ исходят из северных провинций Афганистана, где наблюдается активизация террористических бандформирований, и от боевиков, возвращающихся в страны исхода из Сирии и Ирака.

Особое беспокойство силовиков вызывает устойчивая тенденция к росту напряженности на таджикско-афганской границе.

Для противодействия терроризму у границ стран ОДКБ нужно сполна задействовать потенциал российской базы Кант, располагающейся в Киргизии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в конце апреля в Бишкеке на переговорах с начальником Генштаба Вооруженных сил Киргизии генерал-майором Райимберди Дуйшенбиевым.

В Организацию Договора о коллективной безопасности входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В 2019 году Киргизия председательствует в ОДКБ.