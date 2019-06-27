Полпред президента в СКФО представил врио главы Ингушетии Калиматова

МАГАС, 27 июня. /ТАСС/. Полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников в четверг представил правительству Ингушетии временно исполняющего обязанности главы республики Махмуда-Али Калиматова, который накануне был назначен на эту должность, передает корреспондент ТАСС.

"Он обладает богатым управленческим опытом, необходимым на новом участке работы. Назначение на должность врио главы Республики Ингушетия - это свидетельство высокого доверия президента РФ", - сказал Матовников.

В среду президент РФ Владимир Путин принял отставку возглавлявшего регион с 2008 года 55-летнего Юнус-Бека Евкурова, который обратился с просьбой о досрочном сложении полномочий. Президент подписал указ о назначении врио главы республики 60-летнего экс-прокурора региона Махмуда-Али Калиматова, возглавлявшего ранее управление Росприроднадзора по Самарской области.

Калиматов окончил юридический факультет Куйбышевского государственного университета. С апреля 1977 года по 1979 год проходил службу в составе группы советских войск в Германии. С 1990 года - на службе в органах прокуратуры Куйбышевской области (с 1991 года - Самарская область). В 1996 году назначен прокурором Кировского района Самары, в 1997-2003 годах работал прокурором Самары, в 2003-2004 годах - первым зампрокурора Самарской области.

В августе 2004 года Калиматов стал прокурором Ингушетии, в 2007 году вернулся в Самару и возглавил контрольный департамент губернатора области, с 2012 года стал советником губернатора. В декабре 2015 года назначен на должность руководителя управления Росприроднадзора по области. Имеет классный чин госсоветника юстиции 3-го класса, награжден нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры РФ". Женат, имеет двоих сыновей.