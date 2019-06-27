Секретари Совбезов ОДКБ одобрили дополнительные меры противодействия террористам

БИШКЕК, 27 июня. /ТАСС/. Секретари советов безопасности стран ОДКБ на совместном заседании в Бишкеке одобрили меры, направленные на противодействие угрозам со стороны международных террористов, обосновавшихся в Афганистане. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе аппарата Совбеза России.

"Участники встречи одобрили решения по вопросам, которые в дальнейшем будут вынесены для подписания президентами стран ОДКБ на предстоящем осенью нынешнего года заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, - отметили в пресс-службе. - Речь идет о принятии дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье, утверждении порядка подготовки и проведения совместных учений в формате ОДКБ, а также планировании коллективных действий государств по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы".

Кроме того, утвержден регламент информационного взаимодействия центра кризисного реагирования ОДКБ и план совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2020 год.

Как отмечают эксперты, основные угрозы для безопасности стран ОДКБ исходят из северных провинций Афганистана, где наблюдается активизация террористических бандформирований, и от возвращающихся из Сирии и Ирака боевиков. Особенное беспокойство силовиков вызывает устойчивая тенденция к росту напряженности на таджикско-афганской границе.

По данным спецслужб, террористы в целях обеспечения финансирования своей преступной деятельности активно пытаются взять под контроль наркотрафик из Афганистана, который остается главным производителем в мире (около 90%) опиатов, опиума, героина. Международные террористические организации используют маршруты контрабанды наркотиков для переброски боевиков в различные страны. Прибыльным криминальным бизнесом для террористов в последнее время стала и транспортировка нелегальных мигрантов из Афганистана в другие страны.

В Организацию Договора о коллективной безопасности входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В 2019 году Киргизия председательствует в ОДКБ.