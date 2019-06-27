Песков: закон об оскорблении госсимволов не должен распространяться на критику чиновников

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Кремль внимательно следит за исполнением закона об оскорблении государственных символов, подчеркивая, что его нормы не должны распространятся на критику представителей власти. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию телеканала "Дождь" о том, что Кремль указал МВД на необходимость прекратить практику применения данного закона в отношении случаев критики конкретных чиновников.

"С самого начала речь шла о том, что будет тщательно контролироваться правоприменительная практика в отношении этого закона. Действительно, в нем идет речь об оскорблении символов власти, символов государственности и в данном случае это никак не может проецироваться на критику представителей власти", - сказал Песков. По его словам, в связи с этим, "отдельные случае неверной правоприменительной практики, безусловно, представляют интерес". "Мы очень внимательно наблюдаем за этим", - сказал представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что это совсем не означает необходимости корректировки данного закона. "Просто нужно отработать именно ту самую правоприменительную практику, пока что преждевременно говорить, является ли это следствием неверных формулировок, или просто неправильного прочтения или злоупотребления [этим законом]", - заключил пресс-секретарь президента РФ.

Во время прямой линии 20 июня президент РФ Владимир Путин отметил, что никто не имеет право злоупотреблять нормами данного закона, чтобы ограничить людей в их праве критиковать действующие власти любого уровня. Он добавил, что попросит Генпрокуратуру самым внимательным образом обратить на это внимание. Путин пояснил тогда, что цель закона - борьба с оскорблениями символов государства, чтобы никто не позволял себе глумиться над флагом или гербом страны. Президент также обратил внимание, что такая законодательная норма существует во многих странах.

Закон об оскорблении госсимволов и госинститутов определяет порядок ограничения доступа к информации, "которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ".

Штраф за распространение оскорбительных материалов может составить от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. При повторном совершении правонарушения штрафные санкции возрастут до 100-200 тыс. рублей, а в случае устойчивого рецидива (более двух раз) - до 200-300 тыс. рублей. При этом в двух последних случаях в качестве альтернативного предусматривается наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.