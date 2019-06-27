Песков: Россия не может вмешиваться в дело Киргизии о лишении неприкосновенности Атамбаева

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает внутренним делом Киргизии лишение неприкосновенности экс-президента этой страны Алмазбека Атамбаева.

"Это абсолютно внутреннее дело любой страны, это внутреннее дело Кыргызстана. Мы не можем и не имеем ни малейшего намерения вмешиваться в эти дела", - сказал журналистам представитель Кремля.

Он считает неправильным судить в целом о подобной практике лишения неприкосновенности бывших лидеров. "Судить было бы неверно, у каждой страны в данном случае своя практика", - пояснил Песков.

Ранее сообщалось, что депутаты парламента Киргизии большинством голосов одобрили в четверг постановление о лишении неприкосновенности экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. Такое решение может вести к тому, что Атамбаев может быть привлечен к уголовной ответственности. Ранее представители киргизских правоохранительных органов неоднократно заявляли о наличии уголовных дел в отношении бывшего руководителя страны, к расследованию которых они не могли приступить из-за наличия у Атамбаева иммунитета. После решения парламента у правоохранителей появляется право начать расследование данных дел и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого вплоть до ограничения его свободы.