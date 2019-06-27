Россия выдвинет кандидатуру на пост вице-спикера ПАСЕ на одной из следующих сессий

СТРАСБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Россия выдвинет свою кандидатуру на должность вице-спикера Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на одной из следующих сессий - в октябре 2019 года или в январе 2020 года. Об этом сообщил журналистам в четверг руководитель российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Россия как один из крупнейших плательщиков в бюджет ПАСЕ имеет квоту на назначение своего представителя на пост заместителя председателя ассамблеи. В среду глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий не набрал во втором туре голосования нужного количества голосов для избрания на эту должность.

"Мы будем представлять нашу кандидатуру на одной из следующих сессий. Примем решение, когда лучше это сделать - осенью или уже в январе, никакой спешки нет, мы никуда не торопимся", - сказал Толстой, отвечая на вопрос ТАСС.

"Ничего в этом трагичного нет, очевидно, что решили отмобилизовать (антироссийские силы - прим. ТАСС)", - добавил он, обратив внимание, что при голосовании во втором туре резко увеличилось количество голосов против Слуцкого. "Это работа известных [антироссийски настроенных] делегаций", - констатировал парламентарий. При этом он напомнил, что место вице-спикера "в любом случае закреплено за Россией". "Нам нужно, чтобы человек работал там, а эта работа требует постоянного присутствия", - отметил он.

Толстой также не исключил, что делегация может вновь выдвинуть кандидатуру Слуцкого. "Совершенно необязательно, мы можем одну и ту же [кандидатуру] им давать, пока они не проголосуют", - ответил он на вопрос, должна ли Россия предлагать другого претендента.

Участники сессии ПАСЕ 26 июня одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. В знак протеста делегация Украины покинула сессию, ее поддержали представители Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, часть делегатов Польши и Словакии.