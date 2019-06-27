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Палестино-израильский конфликт

МИД РФ: инициатива США по экономическому решению палестинской проблемы контрпродуктивна

Арабо-израильский конфликт можно разрешить лишь на основе двугосударственного подхода, считают во внешнеполитическом ведомстве

ТАСС, 27 июня. Палестинское урегулирование невозможно осуществить исключительно при помощи экономических инструментов, как предлагает американская инициатива, без решения статуса палестинского государства. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии МИД России.

"В отсутствие политических горизонтов никакие экономические выгоды не могут создать необходимые условия ни для полноценной реализации национальных чаяний палестинского народа, ни для прочного обеспечения безопасности Израиля", - отметили в министерстве.

Здесь также напомнили, что на международном семинаре по Палестине, который проходил в столице Бахрейна 25-26 июня, было выдвинуто предложение о создании фонда в $50 млрд, которые должны в течение десяти лет пойти на реализацию проектов на территории Палестины, а также близлежащих государств - Египта, Иордании и Ливана.

"Вместе с этим сознательно выведена за скобки ключевая задача перезапуска прямых палестино-израильских переговоров по всем вопросам окончательного статуса, включая создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Такой подход представляется контрпродуктивным. Базовый принцип создания двух государств для двух народов остается краеугольным камнем, на котором только и может быть построен фундамент дальнейшего стабильного и мирного будущего палестинцев и израильтян", - добавили в дипведомстве.

Как подчеркнули на Смоленской площади, арабо-израильский конфликт можно разрешить лишь на основе двугосударственного подхода, а политические и экономические меры урегулирования должны применяться одновременно, не подменяя друг друга.

"Россия подтверждает готовность к конструктивному участию в коллективных усилиях, нацеленных на достижение прочного и справедливого урегулирования ближневосточного конфликта на известной международно-правовой основе. Настроены на координацию действий с палестинскими и израильскими партнерами, государствами региона Ближнего Востока и Северной Африки и участниками ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН", - резюмировали в МИД РФ.

Теги
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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