Захарова: задержанные в Керченском проливе моряки нужны Киеву лишь для шантажа Москвы

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Отказ Украины обсуждать с Россией условия освобождения моряков, задержанных в Керченском проливе, демонстрирует, что Киев использует их для шантажа и обвинений Москвы. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в Facebook .

"Реакция Украины шокировала, а я думала, что киевский режим уже не сможет меня ничем удивить. Но, оказывается, мы плохо знаем Климкина, который заявил: "Украина не намерена принимать предложение России по задержанным в Керченском проливе украинским морякам, содержащееся в полученной Киевом ноте российского внешнеполитического ведомства", - отметила Захарова. - То есть украинские моряки Киеву нужны исключительно в России! Как очередной инструмент шантажа и аргумент обвинения Москвы во всех своих бедах".

По словам дипломата, Россия предложила Украине освободить моряков из-под стражи после получения письменной гарантии о том, что те будут участвовать в предварительном и судебном следствии.

"Ещё раз хочу подчеркнуть. Украинская сторона отказалась не только от задействования имеющихся в российском законодательстве процедур освобождения, но и в принципе от обсуждения этого вопроса, - резюмировала она. - Киеву нужны не моряки, Киеву нужен шум вокруг моряков. Именно для этого их и отправили в Керченский пролив в ноябре 2018 года".