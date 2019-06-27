Захарова: предложение РФ Украине касалось освобождения не только моряков, но и кораблей

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Предложение России украинской стороне касалось освобождения не только моряков, задержанных в Керченском проливе, но и кораблей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг в эфире телеканала "Россия-1" .

Отвечая на вопрос ведущей о том, как технически должно было выглядеть освобождение моряков, а также как РФ планировала передать корабли украинской стороне, Захарова ответила: "Это было предложение задействовать имеющиеся в российском законодательстве процедуры, которые детально прописаны. Украина отказалась не только от этого предложения, она отказалась даже в принципе обсуждать этот вопрос".

"Вот в чем парадокс, ведь дальше могли начать работать и дипломаты и правовики, юристы. Они могли и должны были бы найти соответствующие формулировки", - добавила Захарова.