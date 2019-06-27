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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями

Захарова: предложение РФ Украине касалось освобождения не только моряков, но и кораблей

По словам российского дипломата, Украина отказалась не только от этого предложения, но "отказалась даже в принципе обсуждать этот вопрос"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Предложение России украинской стороне касалось освобождения не только моряков, задержанных в Керченском проливе, но и кораблей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг в эфире телеканала "Россия-1".

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Отвечая на вопрос ведущей о том, как технически должно было выглядеть освобождение моряков, а также как РФ планировала передать корабли украинской стороне, Захарова ответила: "Это было предложение задействовать имеющиеся в российском законодательстве процедуры, которые детально прописаны. Украина отказалась не только от этого предложения, она отказалась даже в принципе обсуждать этот вопрос".

"Вот в чем парадокс, ведь дальше могли начать работать и дипломаты и правовики, юристы. Они могли и должны были бы найти соответствующие формулировки", - добавила Захарова.

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УкраинаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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