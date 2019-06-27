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Лавров проведет 2 июля в Москве переговоры с главой МИД Ирландии

Эти переговоры станут первыми с декабря 2012 года

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Вице-премьер Ирландии, министр иностранных дел и торговли Саймон Коувени 2 июля посетит Москву для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом в четверг на брифинге сообщил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

"2 июля с рабочим визитом Москву посетит вице-премьер, глава МИД и торговли Саймон Коувени. Предстоящие переговоры станут первыми с декабря 2012 года", - сказал он.

"Предполагается обсудить текущее состояние и перспективы развития российско-ирландских отношений, возможность активизации сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, - отметил дипломат. - Стороны обменяются мнениями по актуальной международной и региональной проблематике".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИрландияРоссия
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