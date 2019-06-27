МИД России сожалеет о попытках Франции и ее союзников "политизировать работу ОЗХО"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Россия вынуждена с глубоким сожалением констатировать, что Франция и ее союзники по Европейскому союзу и НАТО продолжают предпринимать усилия по политизации деятельности Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

"Как ожидается, в конце июня в Париже состоится очередная встреча так называемого Международного партнерства по борьбе с безнаказанностью использования химического оружия, созданного по инициативе Франции в январе 2018 года, - сообщил он. - Французское председательство, по некоторым сведениям, планирует призвать страны - участницы этой структуры, костяк которой составляют члены НАТО и ЕС, к наращиванию санкционного давления на Сирию и Россию. Надуманные предлоги все хорошо известны - непрекращающиеся инсинуации на тему сирийского "химического досье" и дела Скрипалей".

В этой связи заместитель официального представителя дипведомства напомнил "основателям этого псевдонераспространенческого клуба по геополитическим интересам, что именно они уверяли в ненаправленности их детища против каких-либо конкретных стран и стремлении лишь содействовать укреплению Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) и авторитета ОЗХО".

"Между тем все их начинания на деле свидетельствуют об обратном, а именно о намерении и далее политизировать работу этой сугубо технической по своему предназначению международной организации. Выражаем глубокое сожаление по данному поводу", - подчеркнул дипломат.