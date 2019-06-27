В МИД России прокомментировали новую попытку переворота в Венесуэле

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Агрессивные действия, такие как попытка нового государственного переворота в Венесуэле, пресеченная органами правопорядка республики, не способствуют политической стабилизации ситуации. Об этом в четверг на брифинге заявил заместитель официального представителя МИД РФ Артем Кожин.

"Обратили внимание на информацию об очередной попытке госпереворота, готовившегося против [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро и его ближайшего окружения, а также новых подрывных действий, направленных на дополнительную дестабилизацию обстановки в стране. Хорошо, что правоохранительным органам Венесуэлы удалось вовремя их пресечь, - сказал Кожин. - Безусловно, такие агрессивные действия не способствуют поиску путей выхода из кризиса, который сейчас идет в рамках диалога между правительством и оппозицией при добрых услугах Норвегии".

В среду министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес сообщил, что власти Венесуэлы предотвратили попытку государственного переворота, которая должна была быть предпринята 23-24 июня и предусматривала убийство Мадуро. По словам министра, несколько заговорщиков были задержаны и дали признательные показания.