В МИД России приветствуют обмен пленными между Украиной, ДНР и ЛНР

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Москва приветствует передачу удерживаемых лиц Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) украинской стороне. Об этом заявил в четверг заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

"Это вопрос прямых контактов между Киевом, ДНР и ЛНР, но сам факт мы приветствуем", - сказал он, комментируя итоги состоявшейся сегодня в Минске встречи главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

В ходе встречи главы республик Донбасса в ответ на просьбу украинского политика в качестве жеста доброй воли согласились на одностороннюю передачу украинской стороне четырех человек. Процедура передачи состоится в белорусской столице 28 июня.

Лидеры республик рассчитывают, что этот односторонний шаг послужит началом к обмену в формате "всех на всех", как того требуют Минские соглашения. Украинский политик в свою очередь заверил, что "украинская сторона продолжает изучать списки по обмену с ЛНР и ДНР".

Участники гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 19 июня в Минске обсудили возможность как можно скорее провести обмен пленными и договорились обменяться необходимыми для этого данными. По словам уполномоченного по правам человека ДНР Дарьи Морозовой, обмен удерживаемыми лицами между ДНР и Украиной может состояться осенью этого года, если украинская сторона выполнит все необходимые для данного процесса условия.