Грызлов обеспокоен ходом разведения сил в Донбассе

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Ход разведения сил в районе Станицы Луганской вызывает обеспокоенность в связи с информацией о демарше Украины. Об этом заявил в четверг полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов.

"Ход разведения сил в районе Станицы Луганской вызывает обеспокоенность в связи с информацией, заявленной представителем Луганска о завтрашнем демарше киевской стороны, - сказал он журналистам. - Тем более, что все военнослужащие ЛНР уже отведены за пределы участка разведения".

По словам Грызлова, "безусловно, необходимо проверить сложившуюся ситуацию".

"На ближайшей встрече контактной группы в Минске, которая запланирована на 2 июля, стороны конфликта смогут обсудить все возникшие вопросы в очном режиме", - подчеркнул Грызлов.