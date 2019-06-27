Швыдкой: на конференции городов-партнеров в Германии осудили визовую политику ЕС по Крыму

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Участники Конференции городов-партнеров России и Германии, которая проходит в германском Дюрене, осудили визовую политику Евросоюза в отношении жителей Крыма, сообщил ТАСС в четверг специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, принимающий участие в работе конференции.

Речь идет о запрете в рамках санкций со стороны ЕС выдачи въездных виз владельцам российских загранпаспортов, полученных в Крыму.

Швыдкой заметил, что на конференции была поднята тема "дискриминационного положения жителей Крыма, которые из-за позиции Евросоюза не имеют права получать шенгенские визы, свободно передвигаться". "Позиция Евросоюза [по визовому вопросу] была подвергнута довольно серьезной критике с немецкой стороны", - указал он.

Швыдкой напомнил, что в работе конференции принимают участие госминистр по вопросам международной культурной политики в МИД ФРГ Мишель Мюнтеферинг, премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, председатель правления Германо-Российского Форума Матиас Платц, другие.

В Конференции городов-партнеров России и Германии, которая будет работать в Дюрене до 28 июня, участвуют представители городских администраций, деловых кругов, общественных организаций, политики и дипломаты из РФ и ФРГ. Широкий обмен мнениями по самым разным вопросам происходит в рамках пленарных заседаний, рабочих групп и насыщенной культурной программы. Встреча продолжает череду подобных конференций, прошедших в прошлые годы в Краснодаре, Карлсруэ, Уляновске, Ротенбурге-об-дер-Таубере, Волгограде, Гамбурге и Екатеринбурге.