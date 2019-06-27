Постпредство РФ при НАТО подтвердило подготовку к заседанию СРН 5 июля

БРЮССЕЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Постоянное представительство РФ при НАТО подтвердило подготовку к проведению заседания Совета Россия - НАТО (СРН), которое намечено на 5 июля.

"Подтверждаем подготовку к очередному заседанию Совета Россия - НАТО, которое намечено на 5 июля", - сообщили журналистам в ведомстве.

Там подчеркнули, что РФ "рассчитывает на серьезное обсуждение ситуации с безопасностью в Европе в связи с объявленным США выходом из ДРСМД [Договора по запрещению ракет средней и меньшей дальности], а также вопросов предсказуемости военной деятельности".

Ранее постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон сообщил, что альянс предложил России провести заседание Совета Россия - НАТО 5 июля, ответ пока не получен. Главной темой этой встречи обещает стать обсуждение ситуации вокруг ДРСМД, процедура расторжения которого, начатая США, завершится 2 августа.

США 1 февраля объявили о начале официальной процедуры расторжения ДРСМД, потребовав для сохранения этого договора от России уничтожить несколько видов ее новейших ракетных систем, которые якобы нарушают положения договора. Россия отвергла все обвинения. Процедура расторжения ДРСМД рассчитана на шесть месяцев, таким образом со 2 августа договор утратит силу.